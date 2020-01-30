Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней

Во вторник министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что последние серьезные кибератаки на телекоммуникационные сети Великобритании были осуществлены из России.

Захарова напомнила, что факты могут быть переданы в качестве доказательной базы российской стороне напрямую либо через международные структуры. "Все, что имеет отношение к громким заявлениям и при этом не подтверждается фактами – это просто болтовня. Мы такого от Лондона наслушались много", - отметила она.