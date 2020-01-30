Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обвинения России в причастности к кибератакам в Великобритании без приведения фактов являются болтовней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что последние серьезные кибератаки на телекоммуникационные сети Великобритании были осуществлены из России.
"Это очередная болтовня официальных лиц Лондона", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявления британского министра.
Захарова напомнила, что факты могут быть переданы в качестве доказательной базы российской стороне напрямую либо через международные структуры. "Все, что имеет отношение к громким заявлениям и при этом не подтверждается фактами – это просто болтовня. Мы такого от Лондона наслушались много", - отметила она.
"Мы готовы к разговору на эту тему с соответствующими специалистами, поэтому будут факты – будет разговор. Все остальное – это болтовня", - заключила Захарова.
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