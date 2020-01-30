Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T17:55+0300
https://ria.ru/20200130/1564073587.html
Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/24/1563022455_0:20:2650:1511_1036x0_80_0_0_b52f2935d0385b9d3b4c61c371e0f854.jpg
РИА Новости

Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней

17:55 30.01.2020
357
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обвинения России в причастности к кибератакам в Великобритании без приведения фактов являются болтовней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что последние серьезные кибератаки на телекоммуникационные сети Великобритании были осуществлены из России.
"Это очередная болтовня официальных лиц Лондона", - сказала Захарова на брифинге, комментируя заявления британского министра.
Захарова напомнила, что факты могут быть переданы в качестве доказательной базы российской стороне напрямую либо через международные структуры. "Все, что имеет отношение к громким заявлениям и при этом не подтверждается фактами – это просто болтовня. Мы такого от Лондона наслушались много", - отметила она.
"Мы готовы к разговору на эту тему с соответствующими специалистами, поэтому будут факты – будет разговор. Все остальное – это болтовня", - заключила Захарова.
Кибербезопасность
21 октября 2019, 10:55
Британский киберцентр заявил, что российские хакеры выдают себя за иранских
4821002
Обсудить 1
Мария ЗахароваМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ
МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии посетила российскую полярную станцию в Антарктиде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
России следует приостановить контакты с Лукашенко, считает эксперт
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала Качиньскому "информационные компенсации"
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Германия призвала прекратить огонь в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала ситуацию вокруг воинских захоронений в Польше
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД осудил Болгарию за "шоу" вокруг высылки российских дипломатов
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Родственники Уилана надеются на его освобождение по аналогии с Иссахар
Работники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью Россия - наш главный стратегический партнер
В Киеве задержали подозреваемых в размещении рекламы партнерства с РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД осудил действия Франции в отношении Винника
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали новые санкции США против России
Глава Пентагона Марк Эспер
США работают с Ираком по размещению систем Patriot
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
Лента новостейМолния