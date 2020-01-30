Китайское патриаршее подворье в Москве соберет гумпомощь для Уханя

"Среди наших китайских прихожан есть те, кто родом из Уханя, у них в данный момент там находятся родственники. Ситуация там непростая, поэтому нашим подворьем сейчас прорабатывается возможность организации гуманитарной помощи жителям Уханя. Предполагается сбор медицинских масок и медицинских защитных костюмов, а также адресная доставка их в медицинские центры города", - сказал священник.