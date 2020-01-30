Родственники Уилана надеются на его освобождение по аналогии с Иссахар

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Родственники задержанного в России по обвинению в шпионаже Родственники задержанного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана надеются, что РФ освободит его по аналогии с израильтянкой Наамой Иссахар , заявил брат задержанного Дэвид Уилан.

"Мы рады видеть, что Израиль смог добиться свободы Наамы Иссахар, у которой двойное израильско-американское гражданство", - говорится в заявлении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости.

"Мы надеемся, что добрая воля, которую Россия проявила к путешественнице с рюкзаком, она проявит и к туристу, и что Пол будет освобожден", - добавил брат задержанного.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Пол Уилан сообщил, что должность его брата в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный.