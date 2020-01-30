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2020-01-30T17:47+0300
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Родственники Уилана надеются на его освобождение по аналогии с Иссахар
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РИА Новости

Родственники Уилана надеются на его освобождение по аналогии с Иссахар

17:47 30.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Родственники задержанного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана надеются, что РФ освободит его по аналогии с израильтянкой Наамой Иссахар, заявил брат задержанного Дэвид Уилан.
"Мы рады видеть, что Израиль смог добиться свободы Наамы Иссахар, у которой двойное израильско-американское гражданство", - говорится в заявлении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
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"Мы надеемся, что добрая воля, которую Россия проявила к путешественнице с рюкзаком, она проявит и к туристу, и что Пол будет освобожден", - добавил брат задержанного.
Ранее президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Иссахар, которая была осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Пол Уилан сообщил, что должность его брата в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
29 января, 20:54
МИД заявил, что Уилан отказался подавать запрос на звонок семье
2750785
Обсудить 8
Наама ИссахарПол УиланФСБ РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот и понеслась...
30 января, 18:58
AAnatoliychelny
1130001
Сразу всех отпустить на четыре стороны.
30 января, 19:02
Александр Жеравков
470000
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