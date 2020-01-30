В ЛНР заявили о двух пострадавших из-за обстрела со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Голубовское в самопровозглашенной Два человека пострадали в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике , заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

"Сегодня в 14.00 (совпадает с мск - ред.) украинские каратели открыли прицельный огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по населенному пункту Голубовское, выпустив четыре мины и 30 гранат… Двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что раненые доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Осадчий добавил, что в результате обстрела поврежден дом. Обстрел велся с направления подконтрольного украинским силовикам поселка Новотошковское.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.