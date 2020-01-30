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В ЛНР заявили о двух пострадавших из-за обстрела со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух пострадавших из-за обстрела со стороны силовиков

17:47 30.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПропускной пункт в Донбассе
Пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Два человека пострадали в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 14.00 (совпадает с мск - ред.) украинские каратели открыли прицельный огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП-2 по населенному пункту Голубовское, выпустив четыре мины и 30 гранат… Двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - сказал Осадчий.
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Он уточнил, что раненые доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Осадчий добавил, что в результате обстрела поврежден дом. Обстрел велся с направления подконтрольного украинским силовикам поселка Новотошковское.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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