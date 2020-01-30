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Космонавта Алексея Овчинина наградили "Орденом Мужества"
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РИА Новости

Космонавта Алексея Овчинина наградили "Орденом Мужества"

17:45 30.01.2020 (обновлено: 17:58 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12"
Член основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский космонавт Алексей Овчинин, переживший аварию ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года, вслед за американским астронавтом Ником Хейгом награжден орденом Мужества, говорится в указе президента России, опубликованном на портале правовой информации.
"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Овчинина Алексея Николаевича", - говорится в тексте указа.
Ранее другим указом аналогичным орденом был награжден коллега Овчинина - американец Ник Хейг. Сам орден ему вручил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 декабря во время открытия в офисе госкорпорации памятника кораблю "Союз МС-10", на котором космонавты летели к МКС.
Авария в октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Сообщалось, что "Роскосмос" принял меры для недопущения подобных аварий. Хейг и Овчинин успешно отправились на МКС в марте 2019 года.
Помимо того, президентским указом орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени награжден космонавт Олег Артемьев.
Член основного экипажа МКС-59/60 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин. 20 февраля 2019
9 октября 2019, 12:14РИА Наука
Космонавт Овчинин готов снова лететь в космос
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Алексей ОвчининРоссияОбщество
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