Космонавта Алексея Овчинина наградили "Орденом Мужества"

"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, наградить орденом Мужества Овчинина Алексея Николаевича", - говорится в тексте указа.

Ранее другим указом аналогичным орденом был награжден коллега Овчинина - американец Ник Хейг. Сам орден ему вручил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 декабря во время открытия в офисе госкорпорации памятника кораблю "Союз МС-10", на котором космонавты летели к МКС.

Авария в октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Сообщалось, что "Роскосмос" принял меры для недопущения подобных аварий. Хейг и Овчинин успешно отправились на МКС в марте 2019 года.