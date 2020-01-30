Ключевой фигурант "дела Голунова" заявил, что опасается давления

"Я полностью отрицаю вину, из доказательств - только показания Голунова. Я расцениваю арест как моральное и психологическое давление. Меня уже предупредили, что для меня будут созданы "особые условия содержания", чтобы память лучше восстанавливалась... Чтобы я сам себя и своих сотрудников оговорил", - заявил Ляховец на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о его аресте.