Ключевой фигурант "дела Голунова" заявил, что опасается давления

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, которого следствие считает организатором подбрасывания наркотиков журналисту Ивану Голунову, опасается давления.
"Я полностью отрицаю вину, из доказательств - только показания Голунова. Я расцениваю арест как моральное и психологическое давление. Меня уже предупредили, что для меня будут созданы "особые условия содержания", чтобы память лучше восстанавливалась... Чтобы я сам себя и своих сотрудников оговорил", - заявил Ляховец на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о его аресте.
Он считает, что ситуация "перешла из правовой в политическую". "То, что отпустили Голунова, не его заслуга и не его адвоката... Всем известна ситуация. Было произнесено, что пять сотрудников должны быть наказаны", - заявил обвиняемый.
Родственники Ляховца готовы внести за него залог 500 тысяч рублей.
СК в четверг предъявил обвинения по трем статьям УК РФ пятерым экс-полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках и ходатайствует об их аресте. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.