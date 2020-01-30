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Культура
2020-01-30T17:43+0300
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Швыдкой: гастроли в Китае артистов из России переносятся на 3-4 месяца
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РИА Новости

Швыдкой: гастроли в Китае артистов из России переносятся на 3-4 месяца

17:43 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гастроли артистов из России в Китае переносятся на 3-4 месяца из-за коронавируса, сообщил журналистам специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"По меньшей мере на 3-4 месяца все мероприятия передвигаются, а дальше сроки открыты. Во всяком случае, мы просто категорически не рекомендуем вообще даже думать о гастролях в Китае", - сказал Швыдкой.
В частности, по его словам, сдвигаются даты гастролей российский мюзикла "Анна Каренина". "Как только будет понятно, что китайцы отменяют запрет на все массовые мероприятия, который существует, то мы будем рассматривать вопрос о возможных гастролях, но сегодня позиция России - все гастроли отменить до момента, пока не будут отменены запреты на массовые мероприятия", - пояснил он.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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