Швыдкой: гастроли в Китае артистов из России переносятся на 3-4 месяца

"По меньшей мере на 3-4 месяца все мероприятия передвигаются, а дальше сроки открыты. Во всяком случае, мы просто категорически не рекомендуем вообще даже думать о гастролях в Китае", - сказал Швыдкой.

В частности, по его словам, сдвигаются даты гастролей российский мюзикла "Анна Каренина". "Как только будет понятно, что китайцы отменяют запрет на все массовые мероприятия, который существует, то мы будем рассматривать вопрос о возможных гастролях, но сегодня позиция России - все гастроли отменить до момента, пока не будут отменены запреты на массовые мероприятия", - пояснил он.