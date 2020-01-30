В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в четверг арестовал кассира магазина Уулу Мирлана Нурланбека, который избил покупателя, не оплатившего банку кофе, последний в итоге скончался, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).
"Суд арестовал на два месяца Нурланбека Уулу Мирлана до 29 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщала, что полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в избиении покупателя в Москве.
По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве, между мужчиной-кассиром и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес покупателю удар в грудь. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы.
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