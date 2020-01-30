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В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя
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РИА Новости

В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя

17:41 30.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в четверг арестовал кассира магазина Уулу Мирлана Нурланбека, который избил покупателя, не оплатившего банку кофе, последний в итоге скончался, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).
"Суд арестовал на два месяца Нурланбека Уулу Мирлана до 29 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщала, что полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в избиении покупателя в Москве.
По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве, между мужчиной-кассиром и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес покупателю удар в грудь. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы.
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27 мая 2018, 16:11
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