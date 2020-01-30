В Москве суд арестовал кассира, до смерти избившего покупателя

"Суд арестовал на два месяца Нурланбека Уулу Мирлана до 29 марта", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, 20 января в подсобном помещении магазина, расположенного на Симферопольском бульваре в Москве, между мужчиной-кассиром и покупателем произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес покупателю удар в грудь. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы.