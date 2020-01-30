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Китай увеличивает импорт защитных масок из-за коронавируса
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РИА Новости

Китай увеличивает импорт защитных масок из-за коронавируса

17:39 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГражданка Китая
Гражданка Китая
© РИА Новости / Александр Кряжев
Гражданка Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Министерство коммерции Китая в последние дни активно ведет работу по оперативному наращиванию импорта защитной одежды и масок на фоне дефицита этих товаров, возникшего из-за крупной вспышки коронавируса, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Ведомство активно изучает рынок медицинского оборудования и товаров, основных импортеров из разных провинций Китая, других стран и регионов, проблемы, с которыми могут столкнуться компании при наращивании объемов ввозимых товаров в Китай в экстренном режиме, включая различные стандарты медицинских товаров в КНР и других государствах, а также отсутствие необходимых регистрационных документов для ввоза продукции в Китай.
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К настоящему моменту известно, что компетентные ведомства разрешили ввозить зарегистрированные за рубежом медицинские товары при условии, что компания-импортер возьмет на себя ответственность за надлежащее качество соответствующей продукции.
Ведомство находится в непрерывном контакте с компаниями по всей стране, чтобы установить, какие из них могут оперативно нарастить закупки защитных масок и других медицинских товаров, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, из каких стран и в каком объеме.
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Нехватка защитной одежды и масок стала одной из главных проблем во многих регионах страны после начала вспышки нового типа коронавируса, особо сильно она ощущается в городе Ухань и провинции Хубэй, где врачи даже обратились к населению с просьбой помочь им справиться с дефицитом.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
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