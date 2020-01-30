Китай увеличивает импорт защитных масок из-за коронавируса

ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Министерство коммерции Министерство коммерции Китая в последние дни активно ведет работу по оперативному наращиванию импорта защитной одежды и масок на фоне дефицита этих товаров, возникшего из-за крупной вспышки коронавируса , говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ведомство активно изучает рынок медицинского оборудования и товаров, основных импортеров из разных провинций Китая, других стран и регионов, проблемы, с которыми могут столкнуться компании при наращивании объемов ввозимых товаров в Китай в экстренном режиме, включая различные стандарты медицинских товаров в КНР и других государствах, а также отсутствие необходимых регистрационных документов для ввоза продукции в Китай.

К настоящему моменту известно, что компетентные ведомства разрешили ввозить зарегистрированные за рубежом медицинские товары при условии, что компания-импортер возьмет на себя ответственность за надлежащее качество соответствующей продукции.

Ведомство находится в непрерывном контакте с компаниями по всей стране, чтобы установить, какие из них могут оперативно нарастить закупки защитных масок и других медицинских товаров, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, из каких стран и в каком объеме.

Нехватка защитной одежды и масок стала одной из главных проблем во многих регионах страны после начала вспышки нового типа коронавируса, особо сильно она ощущается в городе Ухань и провинции Хубэй, где врачи даже обратились к населению с просьбой помочь им справиться с дефицитом.