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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
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РИА Новости

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

17:38 30.01.2020 (обновлено: 21:22 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту России, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности России. Путин заявлял, что, если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности вводится новая должность: заместителя председателя.
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"Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года", — говорится в указе.

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Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
За какие заслуги ему такая "пенсия" ?!!
30 января, 17:42
Хромцов Александр Хромцов
436743226
Несправедливо.
30 января, 17:41
Владимир Белогорский
384777331
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