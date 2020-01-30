Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза России в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту России, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности России. Путин заявлял, что, если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности вводится новая должность: заместителя председателя.
"Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года", — говорится в указе.