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Москалькова рассказала генсеку Совета Европы о поправках в Конституцию
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РИА Новости

Москалькова рассказала генсеку Совета Европы о поправках в Конституцию

17:37 30.01.2020 (обновлено: 17:44 30.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. 30 января 2020
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, что вносимые поправки к Конституции РФ не отразятся на сотрудничестве России с международными структурами, включая ЕСПЧ, написала омбудсмен в Instagram.
Ранее сообщалось, что Москалькова встретилась с генсеком СЕ в четверг в Страсбурге.
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"В связи с внесением изменений в ст. 79 Конституции Российской Федерации, обратилась к п. 4 ст. 15 и подчеркнула, что вносимые поправки не повлияют на взаимодействие России с международными структурами, например ЕСПЧ", - говорится в сообщении Москальковой.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В частности, согласно поправкам, статья 15 главного документа о приоритете международного права в России сохранится неизменной, но статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд.
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Мария Пейчинович-БуричТатьяна МоскальковаГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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