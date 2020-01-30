Москалькова рассказала генсеку Совета Европы о поправках в Конституцию

Ранее сообщалось, что Москалькова встретилась с генсеком СЕ в четверг в Страсбурге.

"В связи с внесением изменений в ст. 79 Конституции Российской Федерации, обратилась к п. 4 ст. 15 и подчеркнула, что вносимые поправки не повлияют на взаимодействие России с международными структурами, например ЕСПЧ", - говорится в сообщении Москальковой.