Москалькова рассказала генсеку Совета Европы о поправках в Конституцию

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, что вносимые поправки к Конституции РФ не отразятся на сотрудничестве России с международными структурами, включая ЕСПЧ, написала омбудсмен в Instagram.
Ранее сообщалось, что Москалькова встретилась с генсеком СЕ в четверг в Страсбурге.
"В связи с внесением изменений в ст. 79 Конституции Российской Федерации, обратилась к п. 4 ст. 15 и подчеркнула, что вносимые поправки не повлияют на взаимодействие России с международными структурами, например ЕСПЧ", - говорится в сообщении Москальковой.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В частности, согласно поправкам, статья 15 главного документа о приоритете международного права в России сохранится неизменной, но статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд.