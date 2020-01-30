В Киеве задержали подозреваемых в размещении рекламы партнерства с РФ

Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что реклама с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" появилась на билбордах в городе, ее уже сняли.

"Столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов. Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.