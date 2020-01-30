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В Киеве задержали подозреваемых в размещении рекламы партнерства с РФ
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РИА Новости

В Киеве задержали подозреваемых в размещении рекламы партнерства с РФ

17:27 30.01.2020
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© Фото : Киевская городская государственная администрацияРаботники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер"
Работники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью Россия - наш главный стратегический партнер
© Фото : Киевская городская государственная администрация
Работники коммунальных служб во время демонтажа в Киеве рекламного плаката с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер"
КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Полицейские задержали трех мужчин, которых подозревают в размещении в Киеве рекламы с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер", сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что реклама с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" появилась на билбордах в городе, ее уже сняли.
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"Столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов. Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "самоуправство", санкция которой предусматривает штраф или до трех месяцев ареста.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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