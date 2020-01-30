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России следует приостановить контакты с Лукашенко, считает эксперт
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РИА Новости

России следует приостановить контакты с Лукашенко, считает эксперт

17:25 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российскому руководству страны следует прекратить с главой Белоруссии Александром Лукашенко любые контакты на уровне российского официального руководства до проведения выборов, считает эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец.
"В этом году наступает определенная переломная точка. Лукашенко начинает свою предвыборную кампанию на антироссийской риторике. Была подобная история с Петром Порошенко, когда он спровоцировал конфликт в Керченском проливе… Так вот, я думаю, что до президентских выборов в Белоруссии нужно дать Александру Лукашенко возможность самостоятельно провести президентскую кампанию, прекратить с ним любые контакты на уровне российского официального руководства, а после выборов дальше продолжить диалог – либо с ним, либо с кем-то еще, кто придет ему на замену", - сказал Болкунец в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По мнению эксперта, в последнее время наблюдается "закат эпохи Лукашенко". "Это длительный процесс. Это не значит, что это случится сегодня или завтра, но это постепенно происходит. Действия и заявления Лукашенко на протяжении последних месяцев - они показывают, что он сам это чувствует и прекрасно понимает. Лукашенко, мне кажется, сегодня единственный в мире политик, который позволяет себе оскорблять российское руководство и получает одновременно деньги. Это интересный феномен", - указал эксперт.
Он отметил, что в последнее время глава Белоруссии "шантажирует" Россию, что он не будет покупать российскую нефть. "При этом очевидно, что та цена, которую он будет платить за альтернативную нефть - она выше… Я не исключаю, что такие действия Лукашенко обернутся коллапсом в Белоруссии, и это ощутят все жители страны… я считаю, что это блеф – покупать нефть дороже, чтобы доказать Москве свою независимость, при этом не имея никаких ресурсов", - заключил Болкунец.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. При этом действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.
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Россия сегодняАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Единственная здравая мысль.
30 января, 17:39
llevone2017
3300003
Бацьку надо менять ! Вокруг его полно кандидатов. Верхушке уже давно он надоел, а тем более с его закидонами насчёт наследника )))
30 января, 18:03
yyyu55 yu55
1900004
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