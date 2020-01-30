России следует приостановить контакты с Лукашенко, считает эксперт

По мнению эксперта, в последнее время наблюдается "закат эпохи Лукашенко". "Это длительный процесс. Это не значит, что это случится сегодня или завтра, но это постепенно происходит. Действия и заявления Лукашенко на протяжении последних месяцев - они показывают, что он сам это чувствует и прекрасно понимает. Лукашенко, мне кажется, сегодня единственный в мире политик, который позволяет себе оскорблять российское руководство и получает одновременно деньги. Это интересный феномен", - указал эксперт.

Он отметил, что в последнее время глава Белоруссии "шантажирует" Россию, что он не будет покупать российскую нефть. "При этом очевидно, что та цена, которую он будет платить за альтернативную нефть - она выше… Я не исключаю, что такие действия Лукашенко обернутся коллапсом в Белоруссии, и это ощутят все жители страны… я считаю, что это блеф – покупать нефть дороже, чтобы доказать Москве свою независимость, при этом не имея никаких ресурсов", - заключил Болкунец.