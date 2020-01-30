В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США и Канада, приняв новые антироссийские санкции, создали нелучший фон для начала работы своих послов в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я также хотела бы заметить, что власти США и Канады предпринятыми недружественными шагами создают нелучший фон для начала работы своих послов в России, которые недавно прибыли в Москву", — заявила она.
Захарова отметила, что заявления послов о стремлении к выстраиванию конструктивных отношений из стран с Россией оказались сразу же поставлены под сомнение.
Ранее США и Канада ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании "Гранд Сервис Экспресс" — оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.