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В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России
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РИА Новости

В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России

17:15 30.01.2020 (обновлено: 19:45 30.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. США и Канада, приняв новые антироссийские санкции, создали нелучший фон для начала работы своих послов в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я также хотела бы заметить, что власти США и Канады предпринятыми недружественными шагами создают нелучший фон для начала работы своих послов в России, которые недавно прибыли в Москву", — заявила она.
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Захарова отметила, что заявления послов о стремлении к выстраиванию конструктивных отношений из стран с Россией оказались сразу же поставлены под сомнение.
Ранее США и Канада ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании "Гранд Сервис Экспресс" — оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.
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Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США
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