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Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава
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РИА Новости

Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

17:11 30.01.2020
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© Фото : Министрство здравоохранения Саратовской областиМинистр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
© Фото : Министрство здравоохранения Саратовской области
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в четверг не стал по ходатайству следствия отстранять от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
СК РФ 17 января сообщил, что в отношении Мазиной и других сотрудников регионального минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов, в тот же день следователи провели обыски в кабинете министра, которая настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при закупках. Ранее СК направил в суд материал о временном отстранении Мазиной от должности министра.
"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства о временном отстранении Мазиной от должности министра здравоохранения Саратовской области на период предварительного следствия", - сказал судья.
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