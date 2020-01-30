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МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России
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РИА Новости

МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России

17:11 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Москва не оставит без ответа расширение санкционных списков Евросоюза и намерена ответить зеркальными мерами, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С одной стороны, сделаем необходимые выводы из этого шага ЕС, который расходится с запросом ключевых европейских столиц на нормализацию отношений с Россией. Разумеется, не оставим решение Совета ЕС без наших зеркальных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.
Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения во вторник принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попали в том числе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
28 января, 19:37
Премьер Крыма назвал смешными новые санкции Евросоюза
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