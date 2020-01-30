МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России

"С одной стороны, сделаем необходимые выводы из этого шага ЕС, который расходится с запросом ключевых европейских столиц на нормализацию отношений с Россией. Разумеется, не оставим решение Совета ЕС без наших зеркальных ответных мер", - сказала Захарова на брифинге.

Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения во вторник принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попали в том числе глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.