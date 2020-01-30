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В Таиланде двух человек арестовали за фейковые новости о коронавирусе
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РИА Новости

В Таиланде двух человек арестовали за фейковые новости о коронавирусе

17:00 30.01.2020 (обновлено: 17:01 30.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File PhotoУведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
БАНГКОК, 30 янв – РИА Новости. Два человека арестованы в Таиланде по обвинению в распространении фальшивых новостей об эпидемии коронавируса, ещё с четверыми полиция провела воспитательные беседы, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation со ссылкой на министерство цифровой экономики и цифрового общества Таиланда.
"Министерство тщательно следит за появлением фальшивых новостей в социальных сетях и на страницах Интернета, особенно это касается фальшивых новостей о распространении эпидемии нового коронавируса", - заявил в четверг глава министерства Пхуттхипхонг Пуннакан, которого цитирует издание.
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Министерство ведёт работу против фальшивых новостей через входящий в его структуру Центр по борьбе с фальшивыми новостями, который тесно сотрудничает с полицейским управлением по борьбе с преступностью в сфере технологий, сообщил министр.
"К настоящему моменту в стране обнаружены 15 источников фальшивых новостей, распространяющие ложную информацию об эпидемии через социальные сети и интернет-сайты. Следствие установило, что шесть из этих 15 источников нарушили статью 14 (2) Закона о компьютерных преступлениях Таиланда: ввод в компьютерную систему информации, способной нанести ущерб национальной безопасности, общественному порядку или вызвать панику в обществе", - сказал он.
"По этому делу были задержаны шесть человек. Двое из них арестованы, им предъявлены обвинения по статье 14 (2), остальные были освобождены после воспитательной беседы, так как следователи не нашли в их действиях преднамеренности", - уточнил Пуннакан.
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Он подчеркнул, что расследование дел о фальшивых новостях – трудное дело, так как злоумышленники чаще всего регистрируются в сети под вымышленными именами, а некоторые из них ещё и пользуются зарубежными интернет-платформам и IP-адресами.
В течение последней недели в социальных сетях Таиланда распространяются панические заявления о наличии большего, чем объявленное правительством, количества заболевших в стране, по поводу высокой вероятности вспышки коронавируса в Таиланде в ближайшие дни и якобы скрываемых правительством смертельных случаях среди лиц, у которых анализами подтверждено заражение, напоминает Nation.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайТаиландВ мире
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