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Симоньян вошла в список кандидатов в совет директоров Первого канала
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РИА Новости

Симоньян вошла в список кандидатов в совет директоров Первого канала

17:00 30.01.2020 (обновлено: 21:46 30.01.2020)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в список кандидатов в совет директоров Первого канала.
Как следует из распоряжения правительства, в случае избрания она будет представлять в совете Российскую Федерацию.
В список также входят: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров и замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов.
В качестве независимых директоров в совет предлагается ввести актера Михаила Боярского и пианиста Дениса Мацуева.
В состав ревизионной комиссии правительство выдвинуло гендиректора "Автопромимпорта" Евгения Казанова, замначальника управления Росимущества Ольгу Рязанову и замдиректора департамента Минкомсвязи Геннадия Трубицына.
Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
14 октября 2019, 23:32
Кирилл Клейменов вышел в эфир "Первого канала" впервые за десять месяцев
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