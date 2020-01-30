Симоньян вошла в список кандидатов в совет директоров Первого канала

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в список кандидатов в совет директоров Первого канала.
Как следует из распоряжения правительства, в случае избрания она будет представлять в совете Российскую Федерацию.
В список также входят: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров и замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов.
В качестве независимых директоров в совет предлагается ввести актера Михаила Боярского и пианиста Дениса Мацуева.
В состав ревизионной комиссии правительство выдвинуло гендиректора "Автопромимпорта" Евгения Казанова, замначальника управления Росимущества Ольгу Рязанову и замдиректора департамента Минкомсвязи Геннадия Трубицына.
14 октября 2019, 23:32Кирилл Клейменов вышел в эфир "Первого канала" впервые за десять месяцев