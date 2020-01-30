Москалькова обсудила с генсеком СЕ Sputnik Эстония и дело Винника

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости., Уполномоченный по правам человека в РФ , Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич дело россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, а также ситуацию вокруг Sputnik Эстония.

Москалькова встретилась с Пейчинович-Бурич в четверг в Страсбурге.

"Обсудили широкий круг правозащитных вопросов: меры по борьбе с домашним насилием, предотвращение пыток в местах принудительного содержания, отметили роль ЕКПП в этих сферах. Подняла ряд проблем, недопустимых для цивилизованного общества. В частности, речь идет о приостановлении деятельности эстонского Спутника", - говорится в сообщении Москальковой в Instagram

Кроме того, омбудсмен уделила внимание вопросам защиты прав граждан РФ, находящихся за ее пределами, в том числе делу Александра Винника , который 23 января был экстрадирован во Францию по решению госсовета Греции.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.