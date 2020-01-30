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Москалькова обсудила с генсеком СЕ Sputnik Эстония и дело Винника
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РИА Новости

Москалькова обсудила с генсеком СЕ Sputnik Эстония и дело Винника

16:58 30.01.2020 (обновлено: 17:23 30.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости., Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич дело россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, а также ситуацию вокруг Sputnik Эстония.
Москалькова встретилась с Пейчинович-Бурич в четверг в Страсбурге.
"Обсудили широкий круг правозащитных вопросов: меры по борьбе с домашним насилием, предотвращение пыток в местах принудительного содержания, отметили роль ЕКПП в этих сферах. Подняла ряд проблем, недопустимых для цивилизованного общества. В частности, речь идет о приостановлении деятельности эстонского Спутника", - говорится в сообщении Москальковой в Instagram.
Кроме того, омбудсмен уделила внимание вопросам защиты прав граждан РФ, находящихся за ее пределами, в том числе делу Александра Винника, который 23 января был экстрадирован во Францию по решению госсовета Греции.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 16:52
МИД осудил действия Франции в отношении Винника
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ
Вчера, 14:25
Вышинский и руководитель Spuntik Эстония встретились с главой RSF
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Мария Пейчинович-БуричДело Александра ВинникаSputnik ЭстонияАлександр ВинникТатьяна МоскальковаСовет ЕвропыФранцияЭстонияРоссияВ мире
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