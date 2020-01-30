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Захарова предупредила о "летальных последствиях" переписывания истории
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РИА Новости

Захарова предупредила о "летальных последствиях" переписывания истории

16:57 30.01.2020 (обновлено: 17:07 30.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Переписывание истории и насаждение альтернативных версий Второй мировой войны набрало критические обороты и может привести к летальным последствиям мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Практика переписывания истории, беспринципного планомерного насаждения альтернативной версии или причин главной трагедии XX века (Второй мировой войны – ред.) набрала критические обороты. Мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к по-настоящему летальным последствиям, возможно даже мирового масштаба", - заявила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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"Сегодня, поставив во главу угла политическую конъюнктуру, а иногда просто собственные амбиции и личные интересы, под влиянием политического заказа закладываются мины под те опорные конструкции, которые формировали всю систему международных отношений, под миропорядок, целью которого было недопущение новых глобальных мировых потрясений в виде мировых войн, а именно решений Нюрнбергского трибунала, разрушение которых повлечет за собой катастрофические последствия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваМИД РФПолитика
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