Захарова предупредила о "летальных последствиях" переписывания истории

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Переписывание истории и насаждение альтернативных версий Второй мировой войны набрало критические обороты и может привести к летальным последствиям мирового масштаба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Практика переписывания истории, беспринципного планомерного насаждения альтернативной версии или причин главной трагедии XX века (Второй мировой войны – ред.) набрала критические обороты. Мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к по-настоящему летальным последствиям, возможно даже мирового масштаба", - заявила Захарова.
"Сегодня, поставив во главу угла политическую конъюнктуру, а иногда просто собственные амбиции и личные интересы, под влиянием политического заказа закладываются мины под те опорные конструкции, которые формировали всю систему международных отношений, под миропорядок, целью которого было недопущение новых глобальных мировых потрясений в виде мировых войн, а именно решений Нюрнбергского трибунала, разрушение которых повлечет за собой катастрофические последствия", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.