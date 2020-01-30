Захарова предупредила о "летальных последствиях" переписывания истории

"Практика переписывания истории, беспринципного планомерного насаждения альтернативной версии или причин главной трагедии XX века (Второй мировой войны – ред.) набрала критические обороты. Мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к по-настоящему летальным последствиям, возможно даже мирового масштаба", - заявила Захарова.