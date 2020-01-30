Захарова пообещала Качиньскому "информационные компенсации"

"…Он (Ярослав Качинский – ред.) договорился до того, чтобы потребовать компенсации с России "за польские страдания". Почти не осталось в живых тех красноармейцев, которые вместе с полумиллионом павших освободили Польшу от нацистов, они бы, думаю, лучше, чем кто-либо другой достойно ответили бы на подобную наглость", - сказала Захарова на брифинге.

"Жаль, что почти нет с нами и тех, кто своими глазами видел события Ялтинской конференции, 75-летие открытия которой мы будем отмечать 4 февраля, где именно советские переговорщики во главе со Сталиным затвердили восстановление польской государственности, в чем западные партнеры, к слову, особого интереса не проявляли. Так вот что касается компенсации, которые потребовал Качиньский - зря он это сделал. Со своей стороны обещаю компенсировать ему все информационно", - отметила представитель МИД.