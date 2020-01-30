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Захарова пообещала Качиньскому "информационные компенсации"
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РИА Новости

Захарова пообещала Качиньскому "информационные компенсации"

16:55 30.01.2020 (обновлено: 17:04 30.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях от РФ Польше за ущерб во время войны.
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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"…Он (Ярослав Качинский – ред.) договорился до того, чтобы потребовать компенсации с России "за польские страдания". Почти не осталось в живых тех красноармейцев, которые вместе с полумиллионом павших освободили Польшу от нацистов, они бы, думаю, лучше, чем кто-либо другой достойно ответили бы на подобную наглость", - сказала Захарова на брифинге.
"Жаль, что почти нет с нами и тех, кто своими глазами видел события Ялтинской конференции, 75-летие открытия которой мы будем отмечать 4 февраля, где именно советские переговорщики во главе со Сталиным затвердили восстановление польской государственности, в чем западные партнеры, к слову, особого интереса не проявляли. Так вот что касается компенсации, которые потребовал Качиньский - зря он это сделал. Со своей стороны обещаю компенсировать ему все информационно", - отметила представитель МИД.
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По ее словам, "трудно предположить, что у сегодняшних западных политиков вдруг внезапно наступила потеря памяти, помутнение сознания".
"Те, кто сегодня намеренно искажают историю, все отлично помнят и знают, имеют доступ к архивным документам, просто задачи они ставят перед собой совершенно иные", - заключила Захарова.
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Мария ЗахароваМИД РФЯрослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
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