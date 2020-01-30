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Новости Подмосковья
2020-01-30T16:53+0300
https://ria.ru/20200130/1564069493.html
Оборудование на 1,2 миллиарда рублей поступило в больницы Подмосковья
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РИА Новости

Оборудование на 1,2 миллиарда рублей поступило в больницы Подмосковья

16:53 30.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье Аппарат ультразвукового исследования (УЗИ)
 Аппарат ультразвукового исследования (УЗИ)
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новую технику для лечения заболеваний сердца закупили в Московской области. Оборудование уже поступило в больницы, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональный минздрав.
Власти Подмосковья выделили около 1,2 миллиарда рублей на новое оборудование.
"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области удается добиваться устойчивого снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе благодаря закупке нового оборудования. В минувшем году на эти цели было направлено почти 1,2 миллиарда рублей", – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В 2019-м в больницы Московской области поступило 369 единиц оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Закупили такую технику, как ангиографы, видеоэндоскопические стойки, аппараты УЗИ.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно своевременно проходить диспансеризацию, сдавать анализы, следить за артериальным давлением.
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область
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