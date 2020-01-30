Оборудование на 1,2 миллиарда рублей поступило в больницы Подмосковья

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. В Московской области удается добиваться устойчивого снижения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе благодаря закупке нового оборудования. В минувшем году на эти цели было направлено почти 1,2 миллиарда рублей", – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.