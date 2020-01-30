МИД осудил действия Франции в отношении Винника

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Действия Действия Франции в отношении россиянина Александра Винника , помещенного под стражу в этой стране, неприемлемы, Москва призывает Париж вернуться в правовое русло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой 24 января", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что на протяжении трех суток под разными предлогами консульским сотрудникам неоднократно отказывалось во встрече с российским гражданином, что является грубым нарушением венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.

"Возмущены и тем, что судебное заседание, которое имело место, а именно трибунал большой инстанции в Париже 28 января, по делу Винника, в частности, в ходе этого мероприятия заведующему консульским отделом России во Франции было отказано в присутствии в зале.... При этом суд не принял во внимание состояние здоровья Александра Винника, я напомню, он ослаблен 40-дневной голодовкой, несмотря на это, был вынужден провести все заседание стоя", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, россиянину отказали даже в стакане воды.

"Мы считаем неприемлемым подобное давление на обвиняемого, а именно так мы это квалифицируем... Я настоятельно призываю французскую сторону вернуться в лоно права", - подчеркнула Захарова.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.