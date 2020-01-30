Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:52+0300
https://ria.ru/20200130/1564069442.html
МИД осудил действия Франции в отношении Винника
https://cdn24.img.ria.ru/images/156379/26/1563792667_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_1c844cfa7ab9cf9afdd3e8adaf86b21a.jpg
РИА Новости

МИД осудил действия Франции в отношении Винника

16:52 30.01.2020
437
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Действия Франции в отношении россиянина Александра Винника, помещенного под стражу в этой стране, неприемлемы, Москва призывает Париж вернуться в правовое русло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не можем принять неконструктивную позицию французской стороны, которая своевременно не уведомила российских представителей о прибытии Александра Винника во Францию, о его переводе из одного госпиталя в другой 24 января", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что на протяжении трех суток под разными предлогами консульским сотрудникам неоднократно отказывалось во встрече с российским гражданином, что является грубым нарушением венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года.
"Возмущены и тем, что судебное заседание, которое имело место, а именно трибунал большой инстанции в Париже 28 января, по делу Винника, в частности, в ходе этого мероприятия заведующему консульским отделом России во Франции было отказано в присутствии в зале.... При этом суд не принял во внимание состояние здоровья Александра Винника, я напомню, он ослаблен 40-дневной голодовкой, несмотря на это, был вынужден провести все заседание стоя", - напомнила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, россиянину отказали даже в стакане воды.
"Мы считаем неприемлемым подобное давление на обвиняемого, а именно так мы это квалифицируем... Я настоятельно призываю французскую сторону вернуться в лоно права", - подчеркнула Захарова.
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Вчера, 16:31
Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
29 января, 19:49
Адвокат рассказал о состоянии Винника после суда
2100023
Обсудить 1
Дело Александра ВинникаАлександр ВинникМария ЗахароваМИД РФФранцияГрецияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пообещала Качиньскому "информационные компенсации"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали новые санкции США против России
Александр Винник
Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия надеется, что Эстония прекратит давление на Sputnik
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова предупредила о "летальных последствиях" переписывания истории
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ
МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД осудил Болгарию за "шоу" вокруг высылки российских дипломатов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала обвинения Лондона в адрес РФ в кибератаках болтовней
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили последствия введения новых санкций США против России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова обсудила с генсеком СЕ Sputnik Эстония и дело Винника
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал письмо к ГА ООН по трудовым мигрантам из КНДР
Россиянин Александр Винник
Москалькова направила запрос на посещение Винника во Франции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
Лента новостейМолния