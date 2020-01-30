В МИД прокомментировали новые санкции США против России

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Никакие американские санкции не возымеют действия и не скажутся на железнодорожном сообщении между основной территорией России и Крымом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и основной территорией России, как, видимо, об этом мечтают в США. Инициаторы лишь выставляют на показ собственное бессилие", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее США и Канада ввели новые индивидуальные санкции по Крыму, а также в отношении российской компании "Гранд Сервис Экспресс" - оператора поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Среди прочих под ограничения попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. До этого они попали в аналогичный список Евросоюза.