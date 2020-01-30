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МИД осудил Болгарию за "шоу" вокруг высылки российских дипломатов
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РИА Новости

МИД осудил Болгарию за "шоу" вокруг высылки российских дипломатов

16:43 30.01.2020 (обновлено: 17:05 30.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Болгария устроила шоу и целую информационную кампанию вокруг высылки двух российских дипломатов, посольство России было уведомлено об объявлении их persona non grata лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже.
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"Вопреки общепринятой в таких случаях практике из события сделали такую информационную кампанию, медийный повод. У нас есть и главное доказательство этому: посольство России было уведомлено о данном решении лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ. Каких-либо материалов, доказательств , оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было. Было устроено такое шоу", - заявила она.
"Мы усматриваем в цепочке недавних событий целенаправленное желание и намерение сорвать реализацию достигнутых в последний период двусторонних договоренностей и просто отравить атмосферу дружбы и взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия, которое должно превалировать между нашими странами и народами. Мы оставляем за собой право на ответные действия. Вся ответственность за безосновательные и провокационные шаги лежит на болгарской стороне", - подчеркнула она.
Ранее отмечалось, что прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто. Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже.
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
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