МИД осудил Болгарию за "шоу" вокруг высылки российских дипломатов

"Вопреки общепринятой в таких случаях практике из события сделали такую информационную кампанию, медийный повод. У нас есть и главное доказательство этому: посольство России было уведомлено о данном решении лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ. Каких-либо материалов, доказательств , оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было. Было устроено такое шоу", - заявила она.