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В Госдуму внесли законопроект, упрощающий некоторые валютные операции
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий некоторые валютные операции

16:40 30.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить некоторые валютные операции для представительств и филиалов российских компаний за рубежом - текст документа размещен в базе данных нижней палаты парламента.
В частности, предлагается разрешить таким компаниям в ряде случаев получать на свои счета в зарубежных банках средства от нерезидентов (сейчас нет такой законодательной возможности). Это должно облегчить их местную операционную деятельность.
Такое будет возможно, например, если средства приходят при возврате купленных у этого нерезидента товаров или если не оказана ранее приобретённая услуга. Но эти товары и услуги должны относиться лишь к деятельности такого филиала (покупка расходных материалов, выплаты по договору страхования, расчеты за аренду помещений) и не иметь отношения к внешнеторговым сделкам.
Поправки также касаются совершенствования валютных операций в области международных перевозок и связанных с ними услуг. Так, разрешается резидентам РФ не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту при зачете встречных требований с нерезидентами. Это будет возможно, если расчеты ведутся по правилам международных организаций.
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