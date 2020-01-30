В Госдуму внесли законопроект, упрощающий некоторые валютные операции

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить некоторые валютные операции для представительств и филиалов российских компаний за рубежом - текст документа размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В частности, предлагается разрешить таким компаниям в ряде случаев получать на свои счета в зарубежных банках средства от нерезидентов (сейчас нет такой законодательной возможности). Это должно облегчить их местную операционную деятельность.

Такое будет возможно, например, если средства приходят при возврате купленных у этого нерезидента товаров или если не оказана ранее приобретённая услуга. Но эти товары и услуги должны относиться лишь к деятельности такого филиала (покупка расходных материалов, выплаты по договору страхования, расчеты за аренду помещений) и не иметь отношения к внешнеторговым сделкам.