В Калининградской области на берег Куршской косы выбросило парафин

"Инспекторы сегодня обследовали побережье, обнаружили куски парафина. Их не так много, как пишут в СМИ, на литовской территории косы. Мы проинформировали региональное управление Росприроднадзора, чтобы они выяснили, откуда он взялся, и дальше их специалисты будут принимают соответствующие меры", - сказала Большакова.