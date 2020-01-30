В Калининградской области на берег Куршской косы выбросило парафин

КАЛИНИНГРАД, 30 янв - РИА Новости. Выброс парафина из Балтийского моря на берег российской части Куршской косы в Калининградской области обнаружили сотрудники одноименного национального парка, сообщила РИА Новости представитель нацпарка Ольга Большакова.
Ранее литовское агентство BNS сообщило о том, что на берег Куршской косы в районе города Неринга в Литве с 23 января выбросило тонны вещества, похожего на парафин. Только 28 января волонтеры и сотрудники нацпарка собрали около 10 кубометров загрязнения.
"Инспекторы сегодня обследовали побережье, обнаружили куски парафина. Их не так много, как пишут в СМИ, на литовской территории косы. Мы проинформировали региональное управление Росприроднадзора, чтобы они выяснили, откуда он взялся, и дальше их специалисты будут принимают соответствующие меры", - сказала Большакова.
Она отметила, что инспекторам нацпарка не придется прибегать к посторонней помощи для ликвидации загрязнения, принесенный морем парафин они уберут самостоятельно.
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"Балтика постоянно что-то выносит на наше побережье – это результаты человеческой деятельности. Парафин – не разлагающееся вещество, поэтому, конечно, загрязняет окружающую среду. Хотя наши посетители этого не ощутят – штормовой ветер уже смешал остатки парафина, который мы не успели собрать, с песком на побережье", - добавила Большакова.
Куршская коса - это узкая полоса суши, песчаная пересыпь между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране. Входит в список наследия ЮНЕСКО. В границах нацпарка находятся три населенных пункта, по территории косы проходит российско-литовская государственная граница.
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