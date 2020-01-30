Лидеры стран БРИКС встретятся на саммите G20

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидеры Лидеры БРИКС проведут неформальную встречу на полях саммита G20 в Саудовской Аравии 21-22 ноября, этот вопрос рассматривался на межведомственном совещании по подготовке мероприятий заседания Совета глав государств - членов ШОС и встречи лидеров объединения БРИКС, сообщает Росконгресс.

"Отдельным пунктом совещания стало обсуждение неформальной встречи лидеров стран БРИКС, которая состоится на полях саммита G20 в Саудовской Аравии 21 и 22 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Межведомственное совещание по подготовке мероприятий заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров объединения БРИКС прошло под председательством советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова. В мероприятии приняли участие представители ведомств и организаций, задействованных в подготовке саммитов.

Участники совещания обозначили статус подготовки городской инфраструктуры Санкт-Петербурга, транспортной системы и логистики, а также концепции размещения гостей. Отдельное внимание они уделили культурной программе, в том числе для супруг участников саммитов, а также выставке экспортно ориентированных образцов российской продукции.