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Лидеры стран БРИКС встретятся на саммите G20
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РИА Новости

Лидеры стран БРИКС встретятся на саммите G20

16:36 30.01.2020 (обновлено: 16:51 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидеры БРИКС проведут неформальную встречу на полях саммита G20 в Саудовской Аравии 21-22 ноября, этот вопрос рассматривался на межведомственном совещании по подготовке мероприятий заседания Совета глав государств - членов ШОС и встречи лидеров объединения БРИКС, сообщает Росконгресс.
"Отдельным пунктом совещания стало обсуждение неформальной встречи лидеров стран БРИКС, которая состоится на полях саммита G20 в Саудовской Аравии 21 и 22 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
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Межведомственное совещание по подготовке мероприятий заседания Совета глав государств – членов ШОС и встречи лидеров объединения БРИКС прошло под председательством советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова. В мероприятии приняли участие представители ведомств и организаций, задействованных в подготовке саммитов.
Участники совещания обозначили статус подготовки городской инфраструктуры Санкт-Петербурга, транспортной системы и логистики, а также концепции размещения гостей. Отдельное внимание они уделили культурной программе, в том числе для супруг участников саммитов, а также выставке экспортно ориентированных образцов российской продукции.
Саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Санкт-Петербурге 21–23 июля 2020 года. Мероприятия в рамках российского председательства в ШОС и БРИКС пройдут в 13 регионах РФ.
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