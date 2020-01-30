На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ

Толстой во вторник был избран вице-спикером ПАСЕ. ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Позднее Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации.