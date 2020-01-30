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На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ
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РИА Новости

На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ

16:32 30.01.2020 (обновлено: 23:30 30.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Избрание главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) показывает активную работу российской делегации, сказала в четверг глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Толстой во вторник был избран вице-спикером ПАСЕ. ПАСЕ в среду ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Позднее Ясько заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не решает, а усугубляет кризис в организации.
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"Очень много энергии потратили на то, чтобы убеждать тех, у кого другое мнение и выносить свои аргументы. И то, что произошло, показало реальную ситуацию. То есть, больше 90 голосов - это ситуация, которая показывает, что Россия работает очень активно здесь, и не нужно иметь иллюзий относительно этого", - заявила она в эфире телеканала "Прямой".
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Елизавета ЯськоВозвращение России в ПАСЕПетр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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