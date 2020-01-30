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В Коми завели дело об организации тайных собраний "Свидетелей Иеговы"*
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РИА Новости

В Коми завели дело об организации тайных собраний "Свидетелей Иеговы"*

16:30 30.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Следственные органы Республики Коми возбудили уголовное дело против двух местных жителей и ряда неустановленных лиц, которые подозреваются в организации конспиративных собраний организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, в 2018-2019 годах 60-летний мужчина, придерживаясь экстремистской идеологии запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*, осознавая, что в отношении данной организации судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности, осуществлял действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности организации", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета РФ
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В частности, как уточняет СУСК, мужчина "в условиях конспирации" организовывал и проводил собрания членов запрещенной организации, а также координировал проповедников. Другой фигурант, а также неустановленные лица участвовали в работе "Свидетелей Иеговы"* в республике.
Уголовное дело расследуется по статье "организация деятельности экстремистской организации". Оба мужчины задержаны, им предъявлены обвинения. Следственные органы направили в суд ходатайства об их аресте, отмечает СУСК по Коми.
"По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов и иных предполагаемых участников запрещенной организации. В качестве свидетелей допрошены 20 лиц", - информирует ведомство.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Новости - Религия и мировоззрениеСвидетели ИеговыКомиПроисшествия
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