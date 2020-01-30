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Блогер Давидыч рассказал, как чуть не погиб во время съемок телешоу
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РИА Новости

Блогер Давидыч рассказал, как чуть не погиб во время съемок телешоу

16:30 30.01.2020 (обновлено: 17:32 30.01.2020)
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© Фото : страница eric_davidich в InstagramАвтоблогер Эрик Китуашвили
Автоблогер Эрик Китуашвили
© Фото : страница eric_davidich в Instagram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, чуть не погиб во время съемок шоу "Последний герой" на Филиппинах, сообщил Пятый канал.
Мужчина принял участие в проекте, несмотря на то что у него сахарный диабет. В экстремальных условиях блогер почувствовал себя плохо и обратился ко врачу.
"Они померили (уровень сахара в крови. — Прим. ред.), там написало — 46. Доктор подумал, что это 4,6, а это норма", — рассказал блогер, добавив, что через 36 часов "отрубился".
Как пояснил Китуашвили, врачи начали разбираться в показателях и выяснили, что 46 в переводе с другой единицы измерения — это 2,7, что близко к коме.
"У меня получилось, что они замерили, а я еще прожил 36 часов каким-то образом без еды и в нагрузках", — поделился он.
По словам врачей, рассказал Китуашвили, он должен был умереть спустя пять-шесть часов после обращения в медучреждение. В итоге ему поставили капельницу и повезли в другую больницу через весь остров.
Позднее блогер вернулся к участию в телешоу. Сейчас он чувствует себя хорошо и проходит обследование.
Верка Сердючка (Андрей Данилко)
12 ноября 2019, 03:31
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу
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