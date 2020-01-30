Блогер Давидыч рассказал, как чуть не погиб во время съемок телешоу

Мужчина принял участие в проекте, несмотря на то что у него сахарный диабет . В экстремальных условиях блогер почувствовал себя плохо и обратился ко врачу.

"Они померили (уровень сахара в крови. — Прим. ред.), там написало — 46. Доктор подумал, что это 4,6, а это норма", — рассказал блогер, добавив, что через 36 часов "отрубился".

Как пояснил Китуашвили, врачи начали разбираться в показателях и выяснили, что 46 в переводе с другой единицы измерения — это 2,7, что близко к коме.

"У меня получилось, что они замерили, а я еще прожил 36 часов каким-то образом без еды и в нагрузках", — поделился он.

По словам врачей, рассказал Китуашвили, он должен был умереть спустя пять-шесть часов после обращения в медучреждение. В итоге ему поставили капельницу и повезли в другую больницу через весь остров.