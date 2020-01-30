МИД напомнил о необходимости карантина для выезда иностранцев из Хубэя

"Посольство и генеральное консульство в КНР внимательно отслеживают ситуацию, находятся в контакте с нашими соотечественниками и продолжают работу по уточнению числа российских граждан, которые находятся в районах распространения заболевания. На 30 января не поступало данных о российских гражданах, заболевших этим вирусом на территории Китая", - сказала она.