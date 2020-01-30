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МИД напомнил о необходимости карантина для выезда иностранцев из Хубэя
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РИА Новости

МИД напомнил о необходимости карантина для выезда иностранцев из Хубэя

16:30 30.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иностранные граждане, желающие покинуть китайскую провинцию Хубэй, должны проходить 14-дневный карантин, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
"Иностранные граждане могут выехать за пределы провинции Хубэй не на общественном транспорте, но только после прохождения 14-дневного карантина и при получении согласия властей провинции. Эти условия продиктованы медицинскими нормами, необходимыми для локализации коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.
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По данным посольства РФ в Пекине, на 10 утра по пекинскому времени 30 января количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми установлена связь, составляет 182 человека, из них 122 человека в городе Ухань, сообщила Захарова.
"Посольство и генеральное консульство в КНР внимательно отслеживают ситуацию, находятся в контакте с нашими соотечественниками и продолжают работу по уточнению числа российских граждан, которые находятся в районах распространения заболевания. На 30 января не поступало данных о российских гражданах, заболевших этим вирусом на территории Китая", - сказала она.
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Распространение нового коронавирусаМария ЗахароваМИД РФКитайУханьВ мире
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