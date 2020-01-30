МИД напомнил о необходимости карантина для выезда иностранцев из Хубэя

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иностранные граждане, желающие покинуть китайскую провинцию Хубэй, должны проходить 14-дневный карантин, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Финляндии.
"Иностранные граждане могут выехать за пределы провинции Хубэй не на общественном транспорте, но только после прохождения 14-дневного карантина и при получении согласия властей провинции. Эти условия продиктованы медицинскими нормами, необходимыми для локализации коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.
По данным посольства РФ в Пекине, на 10 утра по пекинскому времени 30 января количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми установлена связь, составляет 182 человека, из них 122 человека в городе Ухань, сообщила Захарова.
"Посольство и генеральное консульство в КНР внимательно отслеживают ситуацию, находятся в контакте с нашими соотечественниками и продолжают работу по уточнению числа российских граждан, которые находятся в районах распространения заболевания. На 30 января не поступало данных о российских гражданах, заболевших этим вирусом на территории Китая", - сказала она.