МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова

"Как квалифицировать подобные заявления? Однако подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа", — сказала она, добавив, что "придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально".

Дипломат также отметила, что переписывание истории и насаждение альтернативных версий Второй мировой войны набрало критические обороты.

"Мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к по-настоящему летальным последствиям, возможно даже мирового масштаба", — считает Захарова.

Сегодня под влиянием политической конъюнктуры, личных амбиций или политического заказа закладываются мины под опорные конструкции, которые формировали всю систему международных отношений, заявила представитель МИД.

"Под миропорядок, целью которого было недопущение новых глобальных мировых потрясений в виде мировых войн, а именно решений Нюрнбергского трибунала, разрушение которых повлечет за собой катастрофические последствия", — заключила она.

Зеленский вслед за польским президентом Анджеем Дудой назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. А говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, но даже не упомянул, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Красной Армии. Во время визита в Польшувслед за польским президентом Анджеем Дудой назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. А говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, но даже не упомянул, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Красной Армии.