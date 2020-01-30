МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Как квалифицировать подобные заявления? Однако подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа", — сказала она, добавив, что "придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально".
Дипломат также отметила, что переписывание истории и насаждение альтернативных версий Второй мировой войны набрало критические обороты.
"Мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к по-настоящему летальным последствиям, возможно даже мирового масштаба", — считает Захарова.
Сегодня под влиянием политической конъюнктуры, личных амбиций или политического заказа закладываются мины под опорные конструкции, которые формировали всю систему международных отношений, заявила представитель МИД.
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"Под миропорядок, целью которого было недопущение новых глобальных мировых потрясений в виде мировых войн, а именно решений Нюрнбергского трибунала, разрушение которых повлечет за собой катастрофические последствия", — заключила она.
Во время визита в Польшу Зеленский вслед за польским президентом Анджеем Дудой назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. А говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, но даже не упомянул, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Красной Армии.
В Кремле эту позицию назвали оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали жизнь за освобождение Европы от фашизма.
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