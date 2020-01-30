Вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание чешского парламента

"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал задержавшим его на входе полицейским. К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал Вондрачек.

По его словам, мужчина, у которого при осмотре был обнаружен еще один нож, переправлен в ближайшее отделение полиции, где будут выясняться его мотивы. "Видимо, придется принять дополнительные меры для охраны здания", - сказал спикер парламента.