Вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание чешского парламента

ПРАГА, 30 янв - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть в четверг в здание парламента Чехии, где в это время проходило заседание, его остановили охраняющие вход полицейские, сообщил журналистам спикер парламента Радек Вондрачек.
"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал задержавшим его на входе полицейским. К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал Вондрачек.
По его словам, мужчина, у которого при осмотре был обнаружен еще один нож, переправлен в ближайшее отделение полиции, где будут выясняться его мотивы. "Видимо, придется принять дополнительные меры для охраны здания", - сказал спикер парламента.
11 декабря 2018, 15:56В Британии мужчина пытался проникнуть на территорию парламента