Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:29+0300
https://ria.ru/20200130/1564067672.html
Вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание чешского парламента
https://cdn25.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:683:2000:1808_1036x0_80_0_0_030a9a889d912c2148ee3a8e1a2e4e00.jpg
РИА Новости

Вооруженный мужчина попытался проникнуть в здание чешского парламента

16:28 30.01.2020 (обновлено: 16:29 30.01.2020)
111
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 30 янв - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть в четверг в здание парламента Чехии, где в это время проходило заседание, его остановили охраняющие вход полицейские, сообщил журналистам спикер парламента Радек Вондрачек.
"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал задержавшим его на входе полицейским. К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал Вондрачек.
По его словам, мужчина, у которого при осмотре был обнаружен еще один нож, переправлен в ближайшее отделение полиции, где будут выясняться его мотивы. "Видимо, придется принять дополнительные меры для охраны здания", - сказал спикер парламента.
Вестминстерский дворец в Лондоне
11 декабря 2018, 15:56
В Британии мужчина пытался проникнуть на территорию парламента
100010
Обсудить 1
Парламент ЧехииЧехияПрагаВ мире
Рекомендуем
Али Акбар Велаяти
В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"
Демонстрант во время акции протеста против правительства Чили
В столице Чили во время протестов погиб человек
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главами МИД Кубы и Мексики
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Александр Винник
Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил государственный контроль гуманитарной помощи Запада
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС одобрил договор об условиях Brexit, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Лидеры стран БРИКС встретятся на саммите G20
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Миронов назвал кандидатов на пост Николаева в Госдуме
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Посольство не получало жалоб россиян из-за задержания корабля в Италии
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина
Глава саратовского минздрава ушла в отпуск на время следствия
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния