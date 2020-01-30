Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

"Переговоры (с российской стороной. — Прим. ред.) закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше шести процентов, по-моему, 6,6 процента", — заявил глава ведомства.