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2020-01-30T18:45+0300
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
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РИА Новости

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

16:25 30.01.2020 (обновлено: 18:45 30.01.2020)
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© AFP 2019 / Viktor DrachevМозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© AFP 2019 / Viktor Drachev
МИНСК, 30 янв — РИА Новости. Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

"Переговоры (с российской стороной. — Прим. ред.) закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше шести процентов, по-моему, 6,6 процента", — заявил глава ведомства.

На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли Минск в течение года вернуться к переговорам и настаивать на повышении тарифа, Колтович ответил, что события будут развиваться "в соответствии с установленным порядком".
"Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то, конечно, да", — добавил он.
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Как заявили в концерне "Белнефтехим", в новых тарифах целесообразно учесть потери, которые понесла Белоруссия после того, как в прошлом году в магистральный нефтепровод "Дружба" попала загрязненная нефть.
Федеральная антимонопольная служба в конце прошлого года сообщила, что Белоруссия предлагала повысить цены на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6 процента. Замглавы службы Анатолий Голомолзин отмечал, что в случае, если стороны не смогут окончательно согласовать уровень обоснованных расходов, тариф вырастет в пределах шести процентов.
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