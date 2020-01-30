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Лавров встретится с главами МИД Кубы и Мексики
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РИА Новости

Лавров встретится с главами МИД Кубы и Мексики

16:21 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 февраля по дороге в Мексику совершит остановку на Кубе, встретится с главой МИД страны, сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Пятого-седьмого февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Латинскую Америку. Пятого февраля он совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба. Там предполагается его встреча с министром иностранных дел Кубы господином (Бруно) Родригесом", - сказала Захарова на брифинге.
"Шестого февраля глава российского внешнеполитического ведомства посетит с визитом Мексиканские Соединенные Штаты. Предстоят переговоры с министром иностранных дел Мексики, в ходе которых предполагается обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, а также координация подходов наших стран к различным вопросам глобальной повестки дня в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия на многосторонних площадках", - добавила она.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
20 ноября 2019, 16:11
Россия будет расширять расчеты в национальных валютах с Кубой
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФКубаМексикаВ мире
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