Посольство не получало жалоб россиян из-за задержания корабля в Италии

РИМ, 30 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Посольство России в . Посольство России в Италии в курсе ситуации с круизным лайнером, который оказался заблокирован в порту города Чивитавеккья из-за заболевания китайских туристов из Гонконга, и готово оказать помощь россиянам, которые могут находиться на борту судна, сообщили российским журналистам в дипмиссии.

"С самого появления новости в СМИ о задержке в порту круизного лайнера Costa Smeralda для медицинского контроля на предмет пассажиров с подозрением на наличие коронавируса консульский отдел посольства России в Италии отслеживает ситуацию и готов оказать всяческую помощь российским гражданам в случае их обращения. Пока никаких жалоб от россиян по упомянутому случаю не поступало. Мы следим за развитием событий", - сообщил представитель посольства.

Как уточнили в посольстве позднее, на борту круизного лайнера, по предварительным данным, могут находиться российские граждане. "Их число сейчас уточняется. В порт Чивитавеккьи направлен дипломат посольства для выяснения всех обстоятельств на месте. Держим вопрос на контроле", - сообщили в дипмиссии.

Ранее в четверг итальянские СМИ сообщили, что пассажиры круизного лайнера итальянской компании Costa Crociere не могут сойти на берег в порту Чивитавеккья в 100 километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у супружеской пары из Гонконга. По словам пассажиров, на судне остаются около шести тысяч пассажиров.

Семейная пара китайского происхождения несколько дней назад поднялась на борт судна в порту Савоны. В Италию они прибыли через миланский аэропорт "Мальпенса" 25 января. По уточненным данным, "легкие симптомы гриппа" наблюдаются только у женщины, ее муж помещен вместе с ней в медицинское отделение корабля из предосторожности.