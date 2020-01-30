Лукашенко объяснил государственный контроль гуманитарной помощи Запада

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как властям удалось 20 лет назад пресечь попытки использования оппозицией в своих целях гуманитарной помощи Запада.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в четверг в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко коснулся работы департамента по гуманитарной деятельности управления делами президента и напомнил о целях его создания.

"Департамент по гуманитарной деятельности для разного рода поставок по гуманитарным вопросам из-за рубежа пользуется льготами. То есть они освобождаются от налогов, есть другие преференции. В нашей стране установилась практика, что подобные льготы могут предоставить только с разрешения президента: почти запретительная норма, чтобы не ходили и не льготировались кому надо и кому не надо", - пояснил глава государства. В ближайшее время планируется подкорректировать работу этого департамента.

Лукашенко объяснил, почему он замкнул на себе работу этой структуры. "Мы не могли отказаться от гуманитарной помощи из-за рубежа: мы - чернобыльская республика и чернобыльцам (жителям пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов - ред.) помогали, и детишкам. Затем эта гуманитарная помощь расширилась на спортсменов, людей с ограниченными возможностями и так далее. Но что я заметил лет 20 назад, может, даже больше: гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция", - рассказал Лукашенко.

По его словам, эти люди "в течение одного года стали богатыми". "Они здесь ходили по улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать: ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос - если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам, она должна дойти до чернобыльцев. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от налогов", - отметил президент.