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Лукашенко объяснил государственный контроль гуманитарной помощи Запада
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РИА Новости

Лукашенко объяснил государственный контроль гуманитарной помощи Запада

16:19 30.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как властям удалось 20 лет назад пресечь попытки использования оппозицией в своих целях гуманитарной помощи Запада.
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, в четверг в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко коснулся работы департамента по гуманитарной деятельности управления делами президента и напомнил о целях его создания.
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"Департамент по гуманитарной деятельности для разного рода поставок по гуманитарным вопросам из-за рубежа пользуется льготами. То есть они освобождаются от налогов, есть другие преференции. В нашей стране установилась практика, что подобные льготы могут предоставить только с разрешения президента: почти запретительная норма, чтобы не ходили и не льготировались кому надо и кому не надо", - пояснил глава государства. В ближайшее время планируется подкорректировать работу этого департамента.
Лукашенко объяснил, почему он замкнул на себе работу этой структуры. "Мы не могли отказаться от гуманитарной помощи из-за рубежа: мы - чернобыльская республика и чернобыльцам (жителям пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов - ред.) помогали, и детишкам. Затем эта гуманитарная помощь расширилась на спортсменов, людей с ограниченными возможностями и так далее. Но что я заметил лет 20 назад, может, даже больше: гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция", - рассказал Лукашенко.
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По его словам, эти люди "в течение одного года стали богатыми". "Они здесь ходили по улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать: ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос - если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам, она должна дойти до чернобыльцев. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от налогов", - отметил президент.
Лукашенко добавил, что если деньги приходят в страну на финансирование политической деятельности, то уже не могут считаться гуманитарной помощью и освобождаться от налогов. Поэтому, по его словам, "пришлось взять под контроль гуманитарную деятельность, чтобы, освобождаемая от налогов, она дошла до потребителя, именно до тех, кому с Запада или Востока предназначена по документам".
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