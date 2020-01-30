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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

16:19 30.01.2020 (обновлено: 16:34 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом перспективы развития двухсторонних отношений, а также вопросы глобальной повестки, включая текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщил в четверг российский МИД.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили практические вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей с акцентом на соответствующие договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд 14-15 октября 2019 года", - говорится в сообщении дипведомства РФ.
Президент России Владимир Путин во время посещения исторического Центра короля Саудовской Аравии Абдель Азиза в Эр-Рияде. 12 февраля 2007
14 октября 2019, 01:06
Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии
Помимо этого, министры двух стран обсудили вопросы, касающиеся ситуации на мировом рынке углеводородов, а также "некоторые актуальные темы текущей региональной повестки дня".
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МИД Саудовской АравииСергей ЛавровМИД РФВ мире
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