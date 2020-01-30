Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили практические вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей с акцентом на соответствующие договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Эр-Рияд 14-15 октября 2019 года", - говорится в сообщении дипведомства РФ.