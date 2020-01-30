Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:15+0300
https://ria.ru/20200130/1564067049.html
Клишас рассказал о поправках в Конституцию, касающихся деятельности ЦБ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/89/1563538915_0:267:3058:1987_1036x0_80_0_0_5ab665273231ea331042734bc4fec714.jpg
РИА Новости

Клишас рассказал о поправках в Конституцию, касающихся деятельности ЦБ

16:15 30.01.2020
560
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Члены рабочей группы по изменению Конституции РФ в ближайшее время обсудят поправки, касающиеся деятельности Центробанка и его подотчетности, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Есть такие поправки... Члены рабочей группы все обсудят в ближайшее время",- сказал Клишас в ответ на вопрос журналистов, действительно ли есть поправки о деятельности и подотчетности ЦБ, о которых говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников ранее выразил мнение, что изменение статуса ЦБ ни к чему хорошему не приведет.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Вчера, 10:41
Госдума может перенести второе чтение проекта об изменении Конституции
701017
Обсудить 0
Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФЦентральный Банк РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов
Михаил Игнатьев
В ЕР прокомментировали отставку Игнатьева с поста главы Чувашии
Павел Крашенинников
В комитет ГД поступило 30 поправок к проекту об изменении Конституции
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов прокомментировал назвачение Николаева врио главы Чувашии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о процессе голосования по поправкам в Конституцию
Место руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий некоторые валютные операции
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В ЕР назвали назначение Николаева шансом для "Справедливой России"
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния