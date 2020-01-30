Клишас рассказал о поправках в Конституцию, касающихся деятельности ЦБ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Члены рабочей группы по изменению Конституции РФ в ближайшее время обсудят поправки, касающиеся деятельности Центробанка и его подотчетности, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Есть такие поправки... Члены рабочей группы все обсудят в ближайшее время",- сказал Клишас в ответ на вопрос журналистов, действительно ли есть поправки о деятельности и подотчетности ЦБ, о которых говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников ранее выразил мнение, что изменение статуса ЦБ ни к чему хорошему не приведет.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.