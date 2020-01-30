В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"

ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в четверг назвал план США по урегулированию палестино-израильского конфликта "уловкой века" и изложил идеи Тегерана по этой проблеме.
Президент США Дональд Трамп выступил с проектом, "который на деле нацелен на раздел территорий исламских стран", сказал Велаяти в ходе пресс-конференции.
Он также поправил журналиста, употребившего в своем вопросе оборот "сделка века", сказав, что, на его взгляд, правильнее ее называть "уловка века". Реализовать ее США не удастся, подчеркнул советник лидера Ирана, изложив видение Тегерана по решению палестинской проблемы.
По его словам, для палестинских беженцев должно быть реализовано право на возвращение на исконные территории, проведение референдума среди населения Палестины, а также создание такого политического строя, который бы отвечал интересам большинства.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Этот план в Палестине отвергли.
29 января, 23:03Аббас изложит позицию Палестины по "сделке века" в СБ ООН