Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T16:11+0300
https://ria.ru/20200130/1564066834.html
В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"
https://cdn25.img.ria.ru/images/115004/58/1150045803_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_2051dbbd18a4d5725d6797ca3b98d965.jpg
РИА Новости

В Иране назвали план США по Израилю и Палестине "уловкой века"

16:09 30.01.2020 (обновлено: 16:11 30.01.2020)
983
© AP Photo / Ebrahim NorooziАли Акбар Велаяти
Али Акбар Велаяти
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Али Акбар Велаяти. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в четверг назвал план США по урегулированию палестино-израильского конфликта "уловкой века" и изложил идеи Тегерана по этой проблеме.
Президент США Дональд Трамп выступил с проектом, "который на деле нацелен на раздел территорий исламских стран", сказал Велаяти в ходе пресс-конференции.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Вчера, 00:02
Роухани назвал "сделку века" самым отвратительным планом века
Он также поправил журналиста, употребившего в своем вопросе оборот "сделка века", сказав, что, на его взгляд, правильнее ее называть "уловка века". Реализовать ее США не удастся, подчеркнул советник лидера Ирана, изложив видение Тегерана по решению палестинской проблемы.
По его словам, для палестинских беженцев должно быть реализовано право на возвращение на исконные территории, проведение референдума среди населения Палестины, а также создание такого политического строя, который бы отвечал интересам большинства.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Этот план в Палестине отвергли.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
29 января, 23:03
Аббас изложит позицию Палестины по "сделке века" в СБ ООН
1710040
Обсудить 1
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампАли Акбар ВелаятиБиньямин НетаньяхуИранСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил реакцию арабских стран на "сделку века"
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас изложит позицию Палестины по "сделке века" в СБ ООН
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
В Иране прокомментировали новые санкции США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия настроена на диалог по "сделке века" с Израилем и Палестиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил государственный контроль гуманитарной помощи Запада
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой предложил наказывать членов ПАСЕ за непристойное поведение
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Александр Винник
Москва готовит дипломатический демарш в Париже из-за дела Винника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
На Украине прокомментировали назначение Толстого вице-спикером ПАСЕ
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгрессе США поддержали ограничение военных действий против Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния