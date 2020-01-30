Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае

Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджег, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Потерпевшая с ожогами 35% тела была госпитализирована. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что мужчина преследовал пострадавшую давно.