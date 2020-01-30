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Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае
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РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого в поджигании девушки в Пермском крае

16:08 30.01.2020 (обновлено: 17:12 30.01.2020)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в том, что он облил бензином и поджег девушку в магазине в Соликамске, сообщается на сайте СУСК России по Пермскому краю.
Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджег, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Потерпевшая с ожогами 35% тела была госпитализирована. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что мужчина преследовал пострадавшую давно.
"Предъявлено обвинение в совершении преступления... "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью"... По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что расследование дела по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
29 января, 13:08
Источник: мужчина, поджегший девушку в Пермском крае, преследовал ее
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Следственный комитет РФСоликамскРоссияПермский крайПроисшествия
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