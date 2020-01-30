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В Нижнем Новгороде жители дома, где был взрыв, вернулись в квартиры
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде жители дома, где был взрыв, вернулись в квартиры

16:06 30.01.2020
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© Фото : Администрация г.Нижнего НовгородаНижний Новгород зимой
Нижний Новгород зимой
© Фото : Администрация г.Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Жители дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде, в подвале которого произошел взрыв, вернулись в свои квартиры, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сигнал о предположительном взрыве в подвале жилого дома №36 по улице Светлоярской в Сормовском районе поступил в единую диспетчерскую службу в четверг в 10.22. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место вызова, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. Из дома были эвакуированы 25 человек, в том числе 6 детей. При взрыве пострадали 2 человека, сейчас они находятся в больнице. По словам главы района Дмитрия Сивохина, работавший в подвале сантехник нашел предмет, похожий на гранату, который взорвался.
"В настоящее время подвал подъезда №2 полностью обследован кинологами и саперами. Жители дома №36 по улице Светлоярской вернулись в свои квартиры. Ограждение вокруг пятиэтажки снято", - сообщает горадминистрация.
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