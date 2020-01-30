В Нижнем Новгороде жители дома, где был взрыв, вернулись в квартиры

Сигнал о предположительном взрыве в подвале жилого дома №36 по улице Светлоярской в Сормовском районе поступил в единую диспетчерскую службу в четверг в 10.22. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место вызова, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию. Из дома были эвакуированы 25 человек, в том числе 6 детей. При взрыве пострадали 2 человека, сейчас они находятся в больнице. По словам главы района Дмитрия Сивохина, работавший в подвале сантехник нашел предмет, похожий на гранату, который взорвался.