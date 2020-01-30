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В столице Чили во время протестов погиб человек
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РИА Новости

В столице Чили во время протестов погиб человек

16:02 30.01.2020
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© REUTERS / Rodrigo GarridoДемонстрант во время акции протеста против правительства Чили
Демонстрант во время акции протеста против правительства Чили
© REUTERS / Rodrigo Garrido
Демонстрант во время акции протеста против правительства Чили
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв – РИА Новости. Один человек погиб, 33 полицейских получили ранения в результате протестов в столице Чили, которые начались накануне и продолжались всю ночь, сообщает радио BioBio Chile.
Манифестации, переросшие в беспорядки, произошли после смерти болельщика чилийского футбольного клуба "Коло-Коло", на которого наехал полицейский автомобиль после матча, состоявшегося во вторник.
По данным на утро четверга, в результате протестов погиб один из манифестантов, 41 человек был задержан, но цифра может увеличиться. Были сожжены несколько автобусов, разграблены супермаркеты. Кроме того, зафиксированы нападения на полицейские участки.
Массовые протесты в Чили начались в прошлом году после повышения цены на проезд в метро. Жители выступали против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В ноябре власти и оппозиция смогли прийти к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года.
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Сантьяго (город)ЧилиВ мире
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