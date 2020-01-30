Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей

"Я положительно отношусь к этим предложениям. Мы сейчас это обсуждаем на заседании рабочей группы. ... Ничего не препятствует изменению преамбулы. Я считаю, что это вполне допустимо. Если спрашивать мою личную позицию, я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу. Текстовка, как это будет выложено в тексте - это ещё подлежит обсуждению, но сама идея кажется разумной",- сказал Клишас журналистам в ответ в вопрос о том, возможно ли отразить в преамбуле пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, как это предлагали на общественных слушаниях по поправкам в конституцию.