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Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей
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РИА Новости

Клишас оценил идею закрепить в Конституции защиту семейных ценностей

16:00 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Предложения по внесению в преамбулу Конституции РФ пункта о защите семейных ценностей допустимо, но возможные формулировки требуют обсуждения, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон Андрей Клишас.
"Я положительно отношусь к этим предложениям. Мы сейчас это обсуждаем на заседании рабочей группы. ... Ничего не препятствует изменению преамбулы. Я считаю, что это вполне допустимо. Если спрашивать мою личную позицию, я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу. Текстовка, как это будет выложено в тексте - это ещё подлежит обсуждению, но сама идея кажется разумной",- сказал Клишас журналистам в ответ в вопрос о том, возможно ли отразить в преамбуле пункт о защите семейных ценностей, закрепив понятие семьи как союз мужчины и женщины, как это предлагали на общественных слушаниях по поправкам в конституцию.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 11:51
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Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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