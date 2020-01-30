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МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу
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РИА Новости

МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу

15:57 30.01.2020 (обновлено: 16:24 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 февраля посетит Венесуэлу, где проведет встречу с президентом страны Николасом Мадуро, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Седьмого февраля состоится визит главы министерства иностранных дел России в Венесуэлу, запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом страны и министром иностранных дел. Главу российского внешнеполитического ведомства примет президент Боливарианской Республики Венесуэла господин (Николас) Мадуро", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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По словам Захаровой, состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле, вокруг нее, перспективы нахождения политических развязок внутренних разногласий на основе общенационального диалога.
"В ходе встреч предстоит обсудить текущие вопросы двусторонней повестки дня и практические шаги по углублению кооперации между двумя странами в таких областях как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, военно-техническое сотрудничество", - добавила она.
Она отметила, что на переговорах также планируется обсудить шаги по дальнейшей координации двустороннего взаимодействия на международной арене, противодействие незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в Венесуэле.
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Мария ЗахароваНиколас МадуроСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаВ мире
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