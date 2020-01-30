МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу

"Седьмого февраля состоится визит главы министерства иностранных дел России в Венесуэлу, запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом страны и министром иностранных дел. Главу российского внешнеполитического ведомства примет президент Боливарианской Республики Венесуэла господин (Николас) Мадуро", - сказала Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле, вокруг нее, перспективы нахождения политических развязок внутренних разногласий на основе общенационального диалога.

"В ходе встреч предстоит обсудить текущие вопросы двусторонней повестки дня и практические шаги по углублению кооперации между двумя странами в таких областях как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, военно-техническое сотрудничество", - добавила она.