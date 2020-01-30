МИД анонсировал визит Лаврова в Венесуэлу

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 февраля посетит Венесуэлу, где проведет встречу с президентом страны Николасом Мадуро, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Седьмого февраля состоится визит главы министерства иностранных дел России в Венесуэлу, запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом страны и министром иностранных дел. Главу российского внешнеполитического ведомства примет президент Боливарианской Республики Венесуэла господин (Николас) Мадуро", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле, вокруг нее, перспективы нахождения политических развязок внутренних разногласий на основе общенационального диалога.
"В ходе встреч предстоит обсудить текущие вопросы двусторонней повестки дня и практические шаги по углублению кооперации между двумя странами в таких областях как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, военно-техническое сотрудничество", - добавила она.
Она отметила, что на переговорах также планируется обсудить шаги по дальнейшей координации двустороннего взаимодействия на международной арене, противодействие незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в Венесуэле.