Толстой предложил наказывать членов ПАСЕ за непристойное поведение

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Руководитель российской делегации в Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) , вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил возмущение поведением украинской делегации в ПАСЕ и предложил предусмотреть в уставе и регламенте Ассамблеи наказание за непристойное и вызывающее поведение.

Как отметил российский политик, не все члены Совета Европы осознают, что работа на полях ПАСЕ подразумевает цивилизованный, открытый и равноправный диалог. "Вчера сразу несколько глав национальных делегаций высказали свое возмущение в связи с поведением коллег из Украины, из-за их выпадов в наш адрес, публичных и хамских переходов "на личности". Громкий провал на этой сессии не дает им право хамить – ни нам, ни России в нашем лице", - написал Толстой на своей странице в Facebook.

При этом, заявил парламентарий, украинская делегация постоянно злоупотребляет своими регламентными и процедурными правами, а ее члены ведут себя вызывающе. Так, по словам Толстого, на этой сессии ПАСЕ депутат Рады Андрей Гончаренко "натравил охрану на российских журналистов", о чем написал в соцсетях.

Вице-спикер Госдумы считает, что руководство ПАСЕ должно обратить внимание на поведение украинских депутатов.

"Регламент Ассамблеи включает в себя, помимо прочего, Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи, который предусматривает наказание за "нанесение ущерба репутации и целостности Ассамблеи". Да, я считаю, что такое поведение украинских делегатов наносит ущерб репутации всей организации! В конце концов, есть же просто общепринятые нормы поведения в обществе", - отметил Толстой.