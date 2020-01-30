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2020-01-30T15:55+0300
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Толстой предложил наказывать членов ПАСЕ за непристойное поведение
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РИА Новости

Толстой предложил наказывать членов ПАСЕ за непристойное поведение

15:55 30.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил возмущение поведением украинской делегации в ПАСЕ и предложил предусмотреть в уставе и регламенте Ассамблеи наказание за непристойное и вызывающее поведение.
Как отметил российский политик, не все члены Совета Европы осознают, что работа на полях ПАСЕ подразумевает цивилизованный, открытый и равноправный диалог. "Вчера сразу несколько глав национальных делегаций высказали свое возмущение в связи с поведением коллег из Украины, из-за их выпадов в наш адрес, публичных и хамских переходов "на личности". Громкий провал на этой сессии не дает им право хамить – ни нам, ни России в нашем лице", - написал Толстой на своей странице в Facebook.
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При этом, заявил парламентарий, украинская делегация постоянно злоупотребляет своими регламентными и процедурными правами, а ее члены ведут себя вызывающе. Так, по словам Толстого, на этой сессии ПАСЕ депутат Рады Андрей Гончаренко "натравил охрану на российских журналистов", о чем написал в соцсетях.
Вице-спикер Госдумы считает, что руководство ПАСЕ должно обратить внимание на поведение украинских депутатов.
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"Регламент Ассамблеи включает в себя, помимо прочего, Кодекс поведения членов Парламентской ассамблеи, который предусматривает наказание за "нанесение ущерба репутации и целостности Ассамблеи". Да, я считаю, что такое поведение украинских делегатов наносит ущерб репутации всей организации! В конце концов, есть же просто общепринятые нормы поведения в обществе", - отметил Толстой.
"В российской Государственной Думе, например, существует комиссия по этике, которая дает оценку спорным высказываниям и вызывающему поведению депутатов. Я не представляю, чтобы кто-то из членов российской делегации мог позволить себе такие выходки. И если в уставе и регламенте работы ПАСЕ все еще нет наказания за непристойное и вызывающее поведение членов ассамблеи, то, возможно, его пора предусмотреть", - заключил вице-спикер Государственной Думы.
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Петр ТолстойГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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