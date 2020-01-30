В Домодедово задержали угрожавшую взрывом пассажирку, заявил источник

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В аэропорту Домодедово задержали женщину, которая во время полета угрожала взрывом, рассказал РИА Новости осведомленный источник.
Ранее сообщалось, что прибывший из Симферополя лайнер компании S7 экстренно сел в Москве, после чего его отбуксовали на стоянку с людьми на борту, так как одна из пассажирок сообщила о наличии у нее взрывного устройства.
По предварительным данным, в самолете было 195 человек.
Информация о том, что у женщины была взрывчатка, не подтвердилась.
Идет проверка.
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