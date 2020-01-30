Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T15:49+0300
https://ria.ru/20200130/1564065829.html
Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156317/17/1563171767_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60f05a7dc3371756c80432c47745f1ee.jpg
РИА Новости

Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"

15:49 30.01.2020
2662
© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Tom Brenner
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости, Мария Табак. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой нашего времени".
"Время идет, и, хотя мы должны оставаться невероятно бдительными в том, что касается терроризма, есть проблемы по всему миру. Правящая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - сказал Помпео, выступая в четверг вместе со своим британским коллегой Домиником Раабом в лондонском исследовательском институте Policy Exchange.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:20
Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"
"Есть огромные возможности вести колоссальную, креативную работу в сфере бизнеса между нашими странами, но китайская Компартия и ее председатель ясно дали понять, что у них есть программа, которая не всегда соответствует тем ценностям, о которых мы с Домиником говорили утром... Мы – Запад, коллективно, должны обеспечить, чтобы в следующем веке правили западные демократические принципы. И нужно предпринять консолидированные усилия, нужно не только США, но всем нам, кто любит нашу свободу и ценят демократию и верховенство закона, обеспечить, чтобы это осталось доминирующей моделью в мире в следующем столетии", - заявил госсекретарь США.
545002353
Обсудить 6
Майк ПомпеоКитайКоммунистическая партия КитаяСШАВ мире
Рекомендуем
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Китай, Россию, США и Евросоюз "монстрами"
Президент США Дональд Трамп во время совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне
Трамп заявил, что Болтон мог привести к "шестой мировой войне"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Ярослав Нилов
В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения
Государственный секретарь США Майк Помпео
США ищут сферы для совместной работы с Россией, заявил Помпео
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук во время тренировки по спуску на корабле Союз МС-13
Космонавтов МКС встретят на вездеходе из-за снега
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
00:52Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
00:47В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния