Помпео назвал Компартию Китая "центральной угрозой нашего времени"

"Время идет, и, хотя мы должны оставаться невероятно бдительными в том, что касается терроризма, есть проблемы по всему миру. Правящая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - сказал Помпео, выступая в четверг вместе со своим британским коллегой Домиником Раабом в лондонском исследовательском институте Policy Exchange.

"Есть огромные возможности вести колоссальную, креативную работу в сфере бизнеса между нашими странами, но китайская Компартия и ее председатель ясно дали понять, что у них есть программа, которая не всегда соответствует тем ценностям, о которых мы с Домиником говорили утром... Мы – Запад, коллективно, должны обеспечить, чтобы в следующем веке правили западные демократические принципы. И нужно предпринять консолидированные усилия, нужно не только США, но всем нам, кто любит нашу свободу и ценят демократию и верховенство закона, обеспечить, чтобы это осталось доминирующей моделью в мире в следующем столетии", - заявил госсекретарь США.