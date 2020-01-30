В Японии госпитализировали еще 13 человек из числа вернувшихся из КНР

Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша

Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Еще 13 человек из числа вернувшихся в Еще 13 человек из числа вернувшихся в Японию вторым чартерным рейсом из китайской провинции Хубэй , считающейся эпицентром коронавируса нового типа , были госпитализированы с недомоганием, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Ранее сообщалось о госпитализации 13 человек из числа пассажиров. К настоящему времени в Японию вернулись 416 граждан, находившихся в китайской провинции Хубэй в момент начала вспышки и распространения коронавируса нового типа. Возвращение было организовано двумя чартерными рейсами, первый из которых приземлился в Токио накануне, а второй – в четверг утром. Среди вернувшихся в среду коронавирус подтвержден у троих японцев. Результаты тестов на наличие вируса у госпитализированных в четверг пока не обнародованы.

Все пассажиры вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах направляются в больницу для обследования и анализов. При этом, власти и медики могут лишь попросить людей пройти тестирование, но не могут принудить. Этот аспект уже привел к тому, что два человека с первого рейса отказались от освидетельствования. При наличии симптомов пациенты направляются одну из четырех столичных больниц, в которых есть специальные инфекционные отделения.

К настоящему времени в Японии выявлено 12 случаев заболевания. Последний из подтвержденных случаев зафиксирован у иностранного гражданина, проживающего в префектуре Миэ и находившегося в китайском Ухане с середины декабря прошлого года по 13 января. Известно, что заболевший – мужчина около 50 лет, который не является гражданином Японии, однако о его национальной принадлежности пока не сообщается.

Кроме этого сообщалось, что в двух из 12 случаев заражение произошло на территории Японии: заболела гид из Осаки, сопровождавшая группу туристов из Уханя. До этого стало известно, что вирус обнаружен у водителя автобуса этого же тура. Предположительно, кто-то из туристов был инфицирован, но симптомов заболевания не было, поэтому он был беспрепятственно пропущен через границу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.